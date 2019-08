Nel Borgo dei borghi ferragosto tra turisti e costumi epoca

(ANSA) - PETRALIA SOPRANA (PALERMO), 16 AGO - Successo per il Ferragosto nel Borgo più bello d'Italia. Tanti visitatori hanno affollato il centro storico di Petralia Soprana, il paese delle Madonie che ha conquistato il titolo quest'anno dopo i successi di Gangi (2014), Montalbano Elicona (2015) e Sambuca di Sicilia (2016). Le stradine del Borgo medievale per tutta la giornata sono state affollate di turisti così come la piazza Duomo dove nel pomeriggio si è svolto il caratteristico "Matrimonio Baronale". Si tratta della rievocazione delle nozze celebrate il 15 agosto 1700 tra Donna Catarina Sgadari e Don Giuseppe Di Maria. L'evento, in costumi d'epoca, ha visto anche l'emozionante esibizione degli Stendardieri che hanno fatto volteggiare nel cielo, in modo unico e spettacolare, i loro labari dedicati alle confraternite di Petralia Soprana. In serata la piazza Duomo si è riempita nuovamente di spettatori per il Festival Internazionale dei Mondi che ha visto l'esibizione di gruppi internazionali provenienti dal Kazakistan, Columbia, Turchia, Cile e Russia assieme al locale gruppo folk "U Rafu" Terra del Sale che ha organizzato la manifestazione. Soddisfazione per la riuscita della manifestazione è stata espresso dal sindaco di Petralia Soprana, Pietro Macaluso. Gli eventi nel Borgo più bello d'Italia continueranno fino a settembre. (ANSA).