Muore a 89 anni investito da 93enne

(ANSA) - MESSINA, 16 AGO - Un uomo di 89 anni, Guido De Domenico, è morto la scorsa notte dopo 24 ore di agonia al Policlinico di Messina, in seguito a un incidente stradale.

L'anziano era stato investito mentre attraversava la strada sul viale Boccetta, a Messina, da un automobilista 93enne, alla guida di una Fiat Punto bianca. De Domenico era stato trasferito in ambulanza al Policlinico, con un trauma cranico e le sue condizioni erano apparse subito gravissime; in nottata è deceduto per delle complicazioni.