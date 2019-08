Dissesto geologico,stop ingessi in spiaggia bianca a Lipari

L'ultimo lembo di spiaggia bianca di pomice non è più raggiungibile da isolani e turisti per un dissesto idrogeologico che interessa l'area di Porticello a Lipari. L'ordinanza è stata emessa dall'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente ed è stata eseguita dalla guardia costiera. Il personale tecnico dell'Ufficio Circondariale Marittimo e del Comune hanno posizionato i cartelli di divieto nell'area demaniale prospiciente il pontile ex Pumex, in cui sono interdetti "la sosta ed il transito di persone ed autoveicoli ed ogni altra attività incompatibile con lo stato del dissesto accertato o esistente".

