Bonisoli, inopportuna nomina Giambrone

(ANSA) - PALERMO, 13 AGO - Il ministro per i Beni culturali, Alberto Bonisoli, secondo quanto apprende l'ANSA, ha inviato una lettera al sindaco di Palermo Leoluca Orlando, che è presidente della fondazione lirica Teatro Massimo, nella quale solleva una ragione di opportunità sulla riconferma nella sua carica del sovrintendente uscente Francesco Giambrone, decisa all'unanimità dal Consiglio d'indirizzo della fondazione. "Mi risulta - spiega il ministro - che Francesco Giambrone sia fratello di Fabio Giambrone, da alcuni mesi vicesindaco del Comune di Palermo".

Al ministro spetta la nomina del sovrintendente, indicato dal Consiglio d'indirizzo, ed è a questo organismo (composto da cinque membri, oltre al sindaco) che il ministro chiede se abbia tenuto conto dell'effetto che "la stretta parentela tra vicesindaco e sovrintendente potrebbe avere su chi partecipa alla vita del teatro" e domanda se in questo modo non si rischia di "dare un segnale sbagliato alla città".