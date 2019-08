Bando spettacoli, 3,5 mln euro

(ANSA) - PALERMO, 13 AGO - E' stato pubblicato l'avviso pubblico per le modalità di erogazione dei contributi per il 2019 a enti, associazioni e fondazioni a partecipazione pubblica che si occupano di attività teatrali e musicali. Il decreto è stato firmato nei giorni scorsi dall'assessore al Turismo Manlio Messina. La quota del Fondo Furs destinata ai teatri a partecipazione pubblica è pari a 1.062.348,42 euro, più l'ulteriore importo di 2.500.000 riservato esclusivamente in favore di enti, associazioni e fondazioni a partecipazione pubblica. Pertanto, l'importo complessivo ammonta a 3.562.348,42 ripartito così: settore lirico-sinfonico e musicale 2.778.631,77 euro, teatro di prosa e danza 783.716,65 euro. Per l'esercizio finanziario 2019, è stata disposta, in favore del Fondo unico regionale per lo spettacolo, una variazione in aumento pari a 1.600.000 euro ma le somme rientrano tra quelle accantonate derivanti da riduzione di autorizzazioni di spesa.