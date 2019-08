Migranti: due mini sbarchi in Sicilia

(ANSA) - PALERMO, 12 AGO - Proseguono i mini sbarchi di migranti in Sicilia che arrivano dal nord Africa. Una ventina sono arrivati nel pomeriggio a Sciacca (Agrigento), in località Muciare. Erano a bordo di una piccola imbarcazione, abbandonata a pochi metri dalla battigia e col motore lasciato acceso. I migranti hanno così raggiunto la terraferma dandosi alla fuga nelle campagne circostanti la spiaggia. Ricerche sono in corso da parte di guardia costiera, polizia e carabinieri. Altri 14 tunisini sono approdati autonomamente al molo Madonnina di Lampedusa (Ag). Ad intercettare l'imbarcazione di otto metri, davanti all'imboccatura del porto, è stata una motovedetta dei carabinieri che ha avvisato le squadre di terra. I militari dell'Arma si sono fatti trovare sul molo e hanno bloccato i migranti, poi condotti all'hotspot dell'isola.