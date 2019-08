Turismo: sul web guida Welcome Agrigento

(ANSA) - AGRIGENTO, 10 AGO - Coopculture lancia Welcome agrigento, portale che mette in rete l'offerta turistica del territorio. Una guida aggiornata e funzionale per chi vuole scoprire e viaggiare, emozionarsi e perdersi. Un nuovo modo di mettersi in relazione con chi arriva, viaggiatore, travelover, turista; sia che dedichi spazio al percorso, o che al contrario, cerchi di cogliere un sunto, una guida del territorio, ottimizzando il tempo a disposizione. Punto di partenza, la piattaforma web Artplanner, costruita da CoopCulture che la mette a disposizione degli operatori locali. I primi operatori ad aver risposto alla call lanciata dal Comune di Agrigento - e ancora disponibile sul sito www.comune.agrigento.it - sono già stati inseriti: Welcome Agrigento è facile da trovare sul web, semplice da utilizzare, utile e, soprattutto, continuamente aggiornato, in italiano e in inglese. Con percorsi naturalistici, monumenti e chiese, un focus sulla Valle dei Templi e la sua offerta; google view alla scoperta dell'intera Sicilia, un calendario aggiornato sui principali avvenimenti - sagre, esperienze, visite guidate, appuntamenti, spettacoli. E soprattutto, la possibilità di acquistare biglietti per ogni esperienza che si vuol fare.

"CoopCulture favorisce la creazione del network territoriale - spiega Letizia Casuccio, direttore generale centro sud CoopCulture - mettendo in rete professionalità che animano e rappresentano l'unicità della destinazione Agrigento. Attraverso questa piattaforma sarà possibile costruire e promuovere un'offerta esperienziale, con importanti vantaggi sul mercato turistico e sul territorio".(ANSA).