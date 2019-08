Teatro: successo per Odissea nelle Gole dell'Alcantara

(ANSA) - PALERMO, 10 AGO - "Eventi di questo tipo per essere sfruttati al meglio hanno bisogno di una programmazione almeno biennale e dobbiamo ringraziare chi ha ancora, in questa terra, il coraggio di investire". Lo ha detto l'assessore regionale al Turismo Manlio Messina dopo aver assistito all'Odissea di Omero, che, nell'adattamento del regista Giovanni Anfuso, ha debuttato ieri nelle Gole dell'Alcantara bissando il successo di un'altra produzione di Buongiorno Sicilia e Vision Sicily, quell'Inferno di Dante che vanta il record di trentamila spettatori.

Grandi applausi, anche a scena aperta, per Ivan Giambirtone (Omero), Liliana Randi (Atena/Euriclea), Davide Sbrogiò (Odisseo maturo), Angelo D'Agosta (Odisseo giovane), Giovanna Mangiù (Penelope/Circe), Corrado Drago (Alcinoo/Eumeo), Luciano Fioretto (Zeus/Antinoo), Giovanni Santangelo (Euriloco/Filezio) e Luigi Nicotra (Telemaco). "Considero la Sicilia - ha detto ancora l'assessore Messina - un tesoro a cielo aperto: queste Gole sono uno straordinario teatro naturale ma abbiamo anche magnifici teatri di pietra. Da questa Odissea - ha concluso - viene la conferma che la strada è giusta. Dall'apprezzamento del pubblico per un classico, con una magnifica regia e bravi attori, rappresentato là dove la natura dà spettacolo. Insomma abbiamo tutti i numeri per fare ancora di più". L'Odissea verrà rappresentata fino al 25 agosto ogni venerdì, sabato e domenica con tre repliche a sera a partire dalle 20.45. Da Boxoffice Sicilia, la prevendita dei biglietti viene effettuata sia on line, sia attraverso il centralone (allo 095.7225340).(ANSA).