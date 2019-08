Salemi,sagra busiata e festival folklore

Dal 9 all'11 agosto Salemi (Tp), sarà capitale dell'enogastronomia e della musica popolare con un doppio appuntamento organizzato dall'assessorato comunale al Turismo: la 24esima edizione del 'Festival internazionale del Folklore', che si aprirà domani per chiudersi domenica, e la 'Sagra della Busiata', sabato e domenica. I due eventi si svolgeranno nel centro storico di Salemi, fiore all'occhiello della cittadina inserita nel club dei Borghi più Belli d'Italia.

"Abbiamo indirizzato questi due appuntamento di grande richiamo in un unico arco temporale con l'obiettivo di creare in quei giorni una atmosfera magica" afferma il sindaco, Domenico Venuti. La sagra della busiata, curata dall'associazione ristoratori Aliciensi, si svilupperà con sette postazioni, di cui una 'gluten free', accompagnate da altrettanti generi musicali. Le due giornate saranno caratterizzate anche da degustazioni di prodotti provenienti dalle aziende del territorio, animazioni e spettacoli.