Incendiato cassonetto rifiuti a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 8 AGO - Qualcuno ha dato fuoco a un cassonetto pieno di rifiuti in via Rosario gregorio a Palermo.

Le fiamme si sono alzate producendo un fumo nero e rendendo l'aria irrespirabile. La facciata della palazzina vicino al cassonetto si è annerita. Alcuni abitanti della zona hanno spostato altri cassonetti prima che le fiamme li avvolgessero lamentando che in quel punto vi era una montagna di rifiuti da giorni e la Rap non aveva svuotato i cassonetti. Sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia di Stato che ha chiuso la strada. (ANSA).