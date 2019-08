Roghi nel Palermitano e nel Trapanese

Decine di incendi scoppiati in provincia di Palermo stanno impegnando vigili del fuoco, forestali e diversi Canadair. Ancora una volta è interessata la zona di Monreale dove gli aerei sono in azione tra Giacalone, cozzo Cippi e contrada Renda. Interventi anche a Belmonte Mezzagno e nella zona di Balestrate: alcune villette sono state evacuate. Incendi anche a Casteldaccia, Alimena, Ventimiglia di Sicilia, Terrasini, Bolognetta, Borgetto, Partinico, Buonfornello. Un rogo è divampato anche a monte Monaco, sopra San Vito Lo Capo, nel trapanese. Sono in azione Canadair e uomini della Forestale. Fiamme anche in alcune contrade vicino Scopello a Castellammare del Golfo. Nella zona industriale di Trapani un incendio si è sviluppato nel capannone di una ditta ortofrutticola, oltre a una parte del deposito sono state bruciate anche due automobili parcheggiate lì vicino.