Vino: in Sicilia cantine aperte per Calici di Stelle

(ANSA) - PALERMO, 05 AGO - Cantine aperte in tutta la Sicilia, vino, degustazioni di prodotti tipici e occhi puntati verso il firmamento. Sarà un San Lorenzo ricco di suggestioni e poesia quello che sarà celebrato per "Calici di stelle", la manifestazione promossa dal Movimento del turismo del vino che ogni anno richiama nell'isola migliaia di turisti e wine lovers.

Numerose le iniziative in programma: l'8 agosto alla cantina Ulmo dell'azienda Planeta a Sambuca di Sicilia (Ag) dopo un aperitivo al tramonto sarà possibile guardare le stelle con un potente telescopio insieme a Dario Guarcello dell'Inaf, dell'osservatorio astronomico di Palermo.

Il clou delle manifestazioni, come ogni anno, il 10 agosto.

Donnafugata celebrerà a Contessa Entellina (Pa) una nuova contaminazione tra Vino e Arte, questa volta con l'Opera dei Pupi Siciliani. La compagnia marionettistica dei Fratelli Napoli terrà uno spettacolo per i visitatori. Immancabile un passaggio in vigna al chiaro di luna e poi nella cantina di vinificazione, per conoscere da vicino la produzione del vino di qualità e degustare in giardino i vini delle diverse tenute Donnafugata.

Altro appuntamento all'Agrirelais Baglio di Pianetto, a Santa Cristina Gela (Pa), ospiti del Conte Paolo Marzotto. La musica della Mantropìa Swing Band allieterà la serata, che prenderà il via con l'apericena a buffet a bordo piscina, proseguendo per tutta la notte con l'Open Bar con i vini Baglio di Pianetto. All'Abbazia Sant'Anastasia di Castelbuono (Pa) gli ospiti si troveranno immersi nella magia di un meraviglioso borgo medievale. La serata comincerà con la visita delle cantine, un tour guidato in cui verranno svelati i segreti della vinificazione, dell'affinamento e della produzione biodinamica.

Protagoniste assolute resteranno le stelle, grazie agli astronomi del GAL Hassin, il Centro Internazionale per le Scienze Astronomiche. Alessandro di Camporeale aprirà la sua azienda a Camporeale (Pa), per un'edizione di Kaid sotto le Stelle. Il programma della serata prevede visite guidate dei vigneti e della cantina di vinificazione, a cui seguirà la cena con i vini dell'azienda in abbinamento a una selezione di eccellenze gastronomiche siciliane. Anche in questo caso in programma l'osservazione astronomica a cura della Specula Panormitana e musica dal vivo.

L'appuntamento con la cantina Firriato presso il Baglio Sorìa Wine Resort (Tp) prevede il tour guidato nei vigneti dell'azienda, oltre al dj set sul belvedere del Sorìa Sky Lounge e, in chiusura i fuochi d'artificio. Degustazione Vip e la cena presso il ristorante di Baglio Sorìa con il Menù di San Lorenzo.

Anche Feudo Arancio invita wine lovers e appassionati presso la sua tenuta di Sambuca di Sicilia (Ag). Fra un assaggio e l'altro, si potrà visitare la spettacolare barricaia, dove riposano e maturano vini, mentre in sottofondo scorreranno le note jazz di grandi artisti internazionali. Sempre a Sambuca di Sicilia tutte le cantine del territorio delle Strada del Vino delle Terre sicane partecipano all'edizione 2019 di Calici di Stelle che, come ogni anno, si svolge nella cornice di Piazza Belvedere, in cima al quartiere arabo. Infine a Mazara del Vallo appuntamento con "Stelle sul Mazzaro", la manifestazione promossa lungo il porto canale della cittadina dalla Strada del Vino Val di Mazara, con il patrocinio dell'amministrazione comunale. In programma, degustazioni, showcooking, arte e musica fino a notte fonda.(ANSA).