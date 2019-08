Teatro: Troiane in scena per la prima volta a Monte Adranone

(ANSA) - SAMBUCA DI SICILIA (AGRIGENTO), 06 AGO - Una delle zone archeologiche forse più belle e meno conosciute della Sicilia, quella di Monte Adranone, inaugura la stagione degli spettacoli classici. Il sito greco punico più alto dell'isola, sulla rocca dal panorama mozzafiato che domina la Valle del Belice, sarà lo scenario naturale al tramonto dello spettacolo "Le Troiane", adattamento da Euripide, Seneca e Sartre. La prima della tragedia greca, messa in scena dalla Compagnia "I Policandri" per la regia di Maurizio Vitale, è in cartellone domenica prossima 11 agosto. In scena Rosetta Iacona nei panni di Ecuba, Gloria Alfano che interpreta Andromaca, Martina Cassenti in quelli di Cassandra, Marzia Coniglio (Elena), Simona Schiera (Atena), Domenico Braco (Taltibio) e Roberto Matranga (Menelao). Un progetto a più mani che vede coinvolti il Teatro Comunale l'Idea, Il Comune di Sambuca di Sicilia, la Sovrintendenza di Agrigento e il Parco Archeologico della "Valle dei Templi". L'Inizio dello spettacolo è alle ore 19:00; un servizio navetta sarà a disposizione degli spettatori dalle ore 18:00 fino alle ore 18:45 al Parcheggio di Monte Adranone che si raggiunge percorrendo la strada panoramica da Sambuca di Sicilia. (Info +39 342 6114182 ). Acquisto e prenotazioni dei biglietti su Liveticket.it . Gli organizzatori consigliano di munirsi di un cuscino per assistere comodamente allo spettacolo.