Morta donna investita da pullman

E' morta in ospedale per i traumi riportati dopo essere stata investita, il 29 luglio scorso, da un pullman Giuseppa Filippone, 65 anni. La donna è deceduta nel reparto di Rianimazione del Civico a Palermo. Era stata travolta da un bus mentre attraversava sulle strisce pedonali in via Brunetto Latini, una traversa di via Dante. Dopo i rilievi della polizia municipale è stato indagato l'autista del bus, F.P., 44 anni, accusato di omicidio stradale.