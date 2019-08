Pallavolo: preolimpico,Italia-Belgio 3-0

(ANSA) - ROMA, 3 AGO - Una splendida Italia ha travolto il Belgio 3-0 (25-17, 25-16, 25-16) ottenendo la seconda vittoria nel torneo di qualificazione olimpica di pallavolo femminile per Tokyo 2020. Di fronte al foltissimo pubblico del PalaCatania le ragazze di Mazzanti hanno offerto una grande prestazione, simile per molti aspetti a quelle ammirante nel Mondiale 2018. Il successo ha permesso alle vice campionesse mondiali di raggiungere in classifica l'Olanda (per entrambe 2 vittorie e 6 punti) e domani sera, come da attese, la sfida contro la nazionale Oranje assegnerà il pass per i Giochi Olimpici 2020.