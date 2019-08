Cc a cavallo per controlli parco Nebrodi

Il comando generale dell'Arma dei Carabinieri ha assegnato a Messina alcuni carabinieri a cavallo del 4° Reggimento di Roma da impegnare nei servizi di controllo nel parco dei Nebrodi. Da alcune settimane vengono effettuate perlustrazioni ippomontate nelle zone rurali e boschive dei comuni di Floresta, Ucria, Raccuja e Santa Domenica Vittoria. La capacità dei carabinieri a cavallo e dei Cacciatori di perlustrare zone impervie ed isolate, impossibili da raggiungere a bordo di automezzi, risulta particolarmente utile per l'individuazione delle piantagioni di canapa indiana, per la prevenzione dell'abigeato, per il contrasto al pascolo abusivo. I carabinieri a cavallo hanno individuato una mandria di 30 bovini che erano di proprietà di un'azienda zootecnica catanese non autorizzata al pascolo in transumanza e al proprietario del bestiame è stata comminata una sanzione di 3000 euro.