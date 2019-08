Tokyo 2020, azzurre volley cercano pass

(ANSA) - ROMA, 1 AGO - La lunga attesa è finita, domani le azzurre della pallavolo esordiranno nel torneo di qualificazione olimpica, in programma a Catania fino al 4 agosto. La nazionale di Davide Mazzanti nella tre giorni siciliana si giocherà l'opportunità di strappare subito il pass per Tokyo 2020. Nella prima giornata l'Italia affronterà il Kenya. "Stiamo crescendo giorno dopo giorno nell'avvicinarci a questo appuntamento - le parole del ct - L'Italia sulla carta ha dei numeri molto simili all'Olanda, ma questo non significa nulla.

Il Belgio ci ha battuto 3-2 in Turchia nella Nations league, le Orange le abbiamo incrociate una volta sola volta quest'anno, ma era un gruppo giovanissimo. In questa marcia d'avvicinamento, stiamo recuperando le intese tra le giocatrici, che sono un aspetto fondamentale per noi. Credo che dovremo lanciare la nostra macchina al massimo della velocità e poi farle dare una spinta ulteriore anche dal pubblico di Catania".