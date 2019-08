A Selinunte si miete 'grano degli dei'

(ANSA) - SELINUNTE (TRAPANI), 1 AGO - Rito della mietitura del "grano degli dei" all'interno della zona archeologica del Parco di Selinunte. "Oggi con la raccolta dei grani antichi seminati all'interno del parco archeologico di Selinunte raggiungiamo il duplice obiettivo di studiare gli aspetti dell'archeologia del gusto e di valorizzare il sito", ha commentato il direttore del Parco Archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria, Bernardo Agrò. In 10 dei 270 ettari del Parco con il coordinamento del consorzio 'Gian Pietro Ballatore', che fa capo all'assessorato regionale siciliano all' Agricoltura, per il secondo anno sono stati infatti seminati grani antichi delle varietà perciasacchi, tumminia, bidì e hammurabi e legumi come lenticchie e ceci.Di importante occasione di rilancio sia per il parco archeologico di Selinunte sia delle Cave di Cusa che dell'intero territorio dell'hinterland hanno parlato i sindaci di Partanna, Nicolò Catania, e Campobello di Mazara, Giuseppe Castiglione.