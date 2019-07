Procura invia medici su nave Gregoretti

(ANSA) - SIRACUSA, 30 LUG - La Procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta per accertare le condizioni igienico-sanitarie dei migranti che si trovano nel pattugliatore Gregoretti, ormeggiato al pontile Nato della Marina militare nella rada di Augusta. Al momento nessuno è stato iscritto nel registro degli indagati. Il procuratore Fabio Scavone, che ha sentito a lungo il comandante della Gregoretti, ha incaricato tre consulenti in malattie infettive di effettuare un'ispezione. "Stiamo verificando le condizioni delle persone a bordo, dopo l'esito dell'ispezione potremmo trarre delle conclusioni", dice Scavone. Sulla Gregoretti si trovavano 135 migranti soccorsi in mare: un nucleo familiare composto da quattro persone è sbarcato a Catania. Ieri sera sono stati fatti scendere i 15 minori. "Attualmente vi sono quindi 116 persone a bordo che ad esempio utilizzano un solo bagno. Alcuni lamentano dei fastidi fisici. Dobbiamo accertarne l'entità", aggiunge il magistrato. Oltre ai tre medici sono saliti a bordo anche i carabinieri del Nas.