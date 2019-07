Evasione: sequestro a Consorzio catanese

(ANSA) - CATANIA, 30 LUG - La Guardia di finanza di Catania ha eseguito stamane un decreto di sequestro preventivo diretto e per equivalente di denaro e beni per un valore complessivo di oltre 3 milioni di euro nei confronti nei confronti di Francesco e Sergio Lo Trovato, padre e figlio, di 87 e 52 anni, rispettivamente presidente del Cda ed amministratore di fatto e direttore generale del Consorzio siciliano di riabilitazione società consortile A R.L., che si occupa di recupero fisioterapico, che sono indagati per dichiarazione infedele.

Secondo quanto accertato i due avrebbero sottratto al pagamento delle imposte per gli anni dal 2013 al 2016 redditi complessivi per oltre 10 milioni di euro. Il consorzio, con sede a Viagrande, gestisce direttamente 19 centri di riabilitazione nelle province di Catania, Siracusa, Ragusa, Enna, Trapani e Caltanissetta. Il provvedimento di sequestro è stato emesso dal Gip del Tribunale etneo. L'imposta evasa (Ires), sarebbe pari a oltre 3 milioni.