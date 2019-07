A Palermo sindaco Orlando guida d'eccezione in tour all'alba

(ANSA) - PALERMO, 30 LUG - Buongiorno Notte è un progetto ideato da Giovanni Mazzara, per scoprire, alle prime luci del mattino, una Palermo inedita. Dal 9 giugno 2019 Buongiorno Notte si è arricchito della presenza di alcuni personaggi di spicco del panorama culturale e artistico dando vita a: Buongiorno Notte Con... A inaugurare questo ciclo è stato il compositore Marco Betta che ha riscosso grande successo nella sua passeggiata di domenica 9 giugno. Giovedì 1 agosto alle ore 06:00, in occasione del terzo appuntamento, ci sarà una guida di eccezione: il sindaco Leoluca Orlando. Appuntamento presso l'Istituto di Padre Messina dalla cui terrazza si potrà assistere al sorgere del Sole e, insieme al progettista Sebastiano Provenzano, osservare la nuova sistemazione del porticciolo di Sant'Erasmo. Dalla terrazza sarà possibile ammirare anche il nuovo murales di Igor Scalisi -Palminteri. L'itinerario prosegue poi per via Messina Marine e oltrepassato il ponte dell'Oreto, tappa all'Eco Museo del Mare Memoria Viva, dove Antonella Purpura e Cristina Alga illustreranno la storia di questa interessante struttura. La passeggiata si concluderà allo Stand Florio, restaurato con cura e da poco riaperto al pubblico, dove i visitatori saranno accolti dai fratelli Vajana che offriranno la colazione.

Il ricavato della vendita dei biglietti verrà devoluto in beneficenza. I posti sono limitati e i ticket sono disponibili online sul sito web www.buongiornonotte.com/negozio. (ANSA).