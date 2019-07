Maltrattamenti ad anziani: Musumeci, Regione parte civile

(ANSA) - PALERMO, 27 LUG - "Il Governo della Regione si costituirà parte civile al processo contro i responsabili dei maltrattamenti agli anziani a Ragusa". Lo ha detto il presidente Nello Musumeci, secondo il quale "condotte del genere, spesso adottate anche ai danni di bambini negli asili, vanno punite severamente e in maniera esemplare. Non è tollerabile che si possa dare sfogo su persone fragili e indifese, bisognose invece di affetto e di particolari attenzioni". "Per fortuna, in Sicilia la gran parte degli operatori delle strutture adibite a ospitare bambini e vecchi è fatta di persone preparate, professionali e sensibili, qualche volta sfruttate e sottopagate. - aggiunge - A loro va il mio sincero plauso per l'impegno che profondono e l'invito a denunciare ogni illegalità". (ANSA).