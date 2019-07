Mafia: 4 secoli di carcere per 36 boss

(ANSA) - PALERMO, 25 LUG - Il gup di Palermo Marco Gaeta ha condannato a circa quattro secoli di carcere 36 dei 53 imputati del cosiddetto processo Montagna, atto d'accusa a boss, gregari ed estorsori della mafia agrigentina. Diciassette gli assolti.

L'accusa era sostenuta in aula dai pm Geri Ferrara, Claudio Camilleri e Alessia Sinatra. L'operazione "Montagna" il 22 gennaio 2018 ha sgominato le nuove famiglie mafiose della provincia di Agrigento. A dare un contributo è stato il pentito, ex capomafia di Favara, Giuseppe Quaranta, condannato a 8 anni con il riconoscimento delle attenuanti speciali previste dalla legge sui pentiti. I pm della Dda avevano chiesto condanne per oltre 600 anni di carcere. Le pene decise sono già ridotte di un terzo per effetto del rito abbreviato.

Nell'ambito dell'inchiesta è stato arrestato e rinviato a giudizio il sindaco di San Biagio Platani (Ag), Santo Sabella: avrebbe stretto un patto elettorale con il boss del paese Giuseppe Nugara, che in questo stralcio è stato condannato a 19 anni e 4 mesi.