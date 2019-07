Musica: Einaudi al teatro greco Siracusa

(ANSA) - SIRACUSA, 24 LUG - Ludovico Einaudi arriva a Siracusa con il progetto Seven days walking. Il compositore torinese, che si esibirà domani sera alle 21 per la prima volta in carriera al Teatro Greco di Siracusa, sarà accompagnato da Federico Mecozzi al violino e da Radi Hasa al violoncello, in una produzione Ponderosa music&art.

Il concerto chiude le iniziative collaterali nell'ambito della stagione 2019 della Fondazione Inda. Il tour mondiale di Ludovico Einaudi nel corso del 2019 toccherà le principali città d'Europa e Stati Uniti e in questi giorni vedrà il compositore esibirsi in teatri e anfiteatri greco-romani: Verona e Fiesole, Napoli e Roma.

Seven days walking è il progetto musicale più ambizioso e visionario che il compositore classico più ascoltato di tutti i tempi nello streaming abbia finora realizzato: sette dischi che verranno pubblicati nell'arco di sette mesi consecutivi.