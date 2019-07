Mostre:Catania,progetto#095FACESinSicily

(ANSA) - CATANIA, 24 LUG - Raccontare il territorio attraverso i suoi volti, 500 ritratti in bianco e nero. E' l'obiettivo del progetto "#095FACESinSicily, Viaggio tra immagini e immaginazione", presentato stamane nel Palazzo della Cultura di Catania alla presenza dell'assessore Barbara Mirabella, dello scrittore Tino Vittorio, dell'editore Marco Spampinato, ideatore e promotore del progetto, e del fotoreporter Dario Azzaro, autore degli scatti. Il progetto prevede un libro fotografico e una mostra. "Sono storie - dice Azzaro - fatte di sguardi e volti. Catania diventa luogo di partenza e di arrivo del progetto, dove tutto è racchiuso in 495 fotografie. Questo è il ritratto del nostro territorio".

"Nessuna ghettizzazione, nessun quartiere messo a fuoco da un obiettivo più o meno obiettivo, nessun 'più bello' o 'più bella' - aggiunge - ma loro, tutti quelli che hanno messo la faccia a 50-70 centimetri da un obiettivo molto obiettivo. Tanti e diversi, siciliani tutti. Chi di passaggio, chi ci vive, chi arriva qui solo per lavoro".