M5s:consigliera comunale Palermo espulsa

(ANSA) - PALERMO, 24 LUG - La consigliera comunale di Palermo Giulia Argiroffi è stata espulsa dal Movimento Cinque Stelle.

Secondo i probiviri, "non collabora col gruppo". Stesso provvedimento è stato comunicato all'ex candidato sindaco grillino Ugo Forello informato della decisione un'ora dopo aver espresso solidarietà alla collega.

Nei mesi scorsi Forello aveva annunciato di voler lasciare i 5Stelle dopo le polemiche seguite alle sue prese di posizione critiche verso la linea del movimento nazionale su temi come quello dell'immigrazione. L'ex candidato sindaco, che continuava ad avere un seguito nel movimento non ha però di fatto lasciato il Gruppo. Oggi, dopo aver appreso che la Argiroffi era stata espulsa le ha espresso solidarietà e ha annunciato di voler passare al misto. A stretto giro il Movimento gli ha notificato l'espulsione sostenendo che il suo comportamento avrebbe leso l'immagine dei 5Stelle.