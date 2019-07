Cgil,input Governo russo contro proteste

"Durante l'udienza davanti al Tar abbiamo appreso le vere ragioni del provvedimento del prefetto: ci sono chiare sollecitazioni che arrivano dal Governo russo per normalizzare le proteste sindacali. E ci ha sorpreso che non sembra siano richieste che arrivano solo dall'azienda Lukoil, ma anche dai vertici del governo russo. Sono evidenti pressioni politiche". Roberto Alosi, segretario generale della Cgil di Siracusa, sin dall'indomani della pubblicazione dell'ordinanza del prefetto Luigi Pizzi con la quale si vietano assembramenti in dodici punti precisi del polo petrolchimico siracusano, aveva urlato la sua rabbia. Dal 9 maggio al 30 settembre vietati assembramenti di persone e automezzi.