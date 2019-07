Droga: nel Nisseno 16 misure cautelari

(ANSA) - PALERMO, 23 LUG - I carabinieri del reparto territoriale di Gela (Cl) hanno eseguito 16 misure cautelari e una ventina di perquisizioni nei confronti di persone che farebbero parte di un'associazione per delinquere dedita allo spaccio di cocaina, hashish e marjuana. Nell'operazione sono stati impiegati oltre 90 carabinieri nelle province di Caltanissetta, Milano, Treviso, Siracusa, Agrigento, Ragusa.

Nell'indagine, denominata "boomerang", coordinata dalla Dda nissena, i militari hanno ricostruito, i canali di ingresso dello stupefacente a Gela per un giro di affari stimato in almeno 35mila euro al mese.