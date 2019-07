Faraone si sospende da Pd

(ANSA) - PALERMO, 20 LUG - "Il nuovo Pd non ha voglia di sfiduciare Salvini, avendo come priorità quella di sfiduciare Davide Faraone. Annullare il congresso significa annullare la democrazia. Farlo violando le regole è incredibile". Lo scrive su fb Davide Faraone giudicando dal punto di vista del diritto "una follia" l'annullamento della sua elezione a segretario in Sicilia e annunciando: "Sospendo la mia iscrizione a questo Partito. Rimango iscritto al gruppo parlamentare del Pd, continuerò la battaglia per la mia gente e contro questo governo e contro ogni inciucio coi Cinque Stelle".