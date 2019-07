Menfi,terra ha tremato 8 volte in 12 ore

(ANSA) - MENFI (AGRIGENTO), 19 LUG - Ha tremato per ben otto volte nell'arco di dodici ore la terra a Menfi (Ag), area della Valle del Belice che non ha ancora certamente dimenticato la tragedia del terremoto devastante del 1968. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato la prima scossa ieri sera alle 20,57, con epicentro 6 km a est del territorio comunale di Menfi. Si è trattato di un terremoto di magnitudo 2.4. Il sisma si è poi ripetuto alle 21,03 (intensità 1.4), alle 21,43 (2.2), alle 23,35 (2.1), alle 23,44 (1.3), alle 4,55 (2.0), alle 7,55 (1.2). L'ultima scossa alle 8,49 di stamattina (magnitudo 2.3). Uno sciame sismico che è stato avvertito anche nei comuni vicini. A Menfi diverse persone sono scese in strada, soprattutto dopo la prima scossa. Al momento non si sono registrati danni a persone o cose. Tra il 15 e il 16 luglio scorsi, sempre a Menfi, erano state registrate altre due scosse, entrambe di magnitudo 2.5