Orlando, a Palermo sede holding Mobh

Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha reso noto che la città sarà sede della società MOBH Holding Group MED che fa parte della holding Mohammed Omar Ali Bin Haider. Orlando ha accolto a Palazzo delle Aquile Mohammed Omar Ali Bin Haider, presidente del gruppo con sede a Dubai, accompagnato dal team e dagli esperti di Costa Med E.E.I.G. e da Zahed Al Battarni Ceo di MOBH. Il presidente Bin Haider - dice una nota di Orlando - ha annunciato di aver scelto la città di Palermo per dare vita e sede ad una società (MOBH Holding Group MED) da lui diretta e che fa parte del Gruppo MOBH, e che è destinata ad essere la sede italiana della Multinazionale. Il MOBH group è già presente in 22 paesi con 60 diverse compagnie e circa 4000 dipendenti che operano nei settori dell'edilizia, del turismo, della sanità, della logistica, dei servizi finanziari e dell'industria tecnologica. Il sindaco ha espresso "apprezzamento per l'attenzione rivolta alla nostra città, sempre più attrattiva a livello internazionale per i turisti, esperti e protagonisti di attività artistiche e culturali e sempre più anche per gli investitori internazionali". Orlando ha sottolineato "l'importanza della scelta di Palermo come punto di riferimento nazionale e mediterraneo per un gruppo imprenditoriale e finanziario di levatura internazionale".