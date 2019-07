Cc sequestrano prezioso cratere attico

(ANSA) - CATANIA, 13 LUG - Un cratere attico a colonnette a figure rosse del V secolo avanti Cristo è stato sequestrato ad Aci Castello da carabinieri del nucleo Tutela patrimonio culturale (Tpc) di Palermo, con il supporto dei militari del comando provinciale di Catania. Le indagini erano state avviate dopo un attività di monitoraggio dei siti internet che hanno consentito l'individuazione di un annuncio sul web della vendita dell'importante manufatto. Il prezioso vaso contiene due raffigurazioni: una "scena di simposio: due uomini che indossano un himation distesi su una kline, tra di essi è presente una suonatrice di doppio aulos", nonché "tre giovani stanti, ammantati, completamente avvolti nel rispettivo himation". Le caratteristiche del manufatto possono rimandare al "Pittore di Leningrado" attivo nel V secolo a. C. La persona che lo deteneva Una persona è stata indagata per ricettazione dalla Procura di Catania. Accertamenti sono ancora in corso per individuare il sito archeologico da cui proviene il bene recuperato.