Trova portafoglio con soldi, porta a Ps

(ANSA) - PALERMO, 11 LUG - Ha consegnato alla polizia un portafoglio pieno di soldi, documenti e carte di credito smarrito nel suo locale da un turista. Protagonista la titolare di un pub nella zona di via Roma a Palermo. "Un turista mi ha segnalato che c'era un portafoglio che qualcuno aveva lasciato sul tavolino - racconta la commerciante - L'ho tenuto per tutta la giornata sperando che qualcuno si facesse vivo per averlo restituito. L'indomani mattina ho chiamato la polizia e ho consegnato il portadocumenti. Avevo notato che a smarrirlo era stato un turista. Ho firmato un verbale di consegna dove con gli agenti abbiamo fatto un inventario di quanto era contenuto.

C'erano circa 800 euro, documenti e diverse carte di credito".

Adesso la polizia sta cercando il turista per riconsegnarli documenti e soldi.