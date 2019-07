Premi: il "Tomasi di Lampedusa" a Carlo Ginzburg

(ANSA) - PALERMO, 11 LUG - Il maestro Angelo Branduardi e l'attore Francesco Scianna saranno gli ospiti della sedicesima edizione del Premio Letterario Internazionale Giuseppe Tomasi di Lampedusa, che sarà consegnato, sabato 3 agosto in piazza Matteotti (alle ore 21.00), a Santa Margherita di Belìce allo scrittore Carlo Ginzburg per il saggio Nondimanco (Adelphi).

A condurre la serata sarà il giornalista Rai Nino Graziano Luca, studioso de Il Gattopardo e direttore della Compagnia Nazionale di danza storica, e l'attrice Roberta Giarrusso. Alla cerimonia sarà presente la giuria del Premio composta da Gioacchino Lanza Tomasi (presidente), Salvatore Silvano Nigro, Giorgio Ficara, Mercedes Monmany e Salvatore Ferlita. Branduardi proporrà al pubblico un live con i pezzi più noti della sua lunga carriera. Le letture saranno affidate all'attore siciliano Francesco Scianna, conosciuto al grande pubblico come il protagonista maschile del film Baarìa, con la regia di Giuseppe Tornatore. "Santa Margherita di Belìce - dice il sindaco Franco Valenti - sempre più città del Gattopardo. Grazie al Premio Tomasi di Lampedusa è fra le Cento mete d'Italia. Un riconoscimento prestigioso riservato alle eccellenze italiane. Il nostro Comune si è distinto proprio grazie al Premio che mette insieme, bellezza, territorio e cultura. In questi anni abbiamo dato voce al Gattopardo ospitando i migliori nomi della letteratura mondiale, compresi tre premi Nobel e oggi Carlo Ginzburg". "L'appuntamento di Santa Margherita - aggiunge il direttore del Premio Gori Sparacino - è un punto di riferimento per chi ama la letteratura. Tomasi con il suo romanzo ha fatto conoscere la Sicilia in tutto il mondo; a noi il compito di celebrarne la memoria attraverso gli autori e le autrici che con quelle pagine si sono confrontati". (ANSA).