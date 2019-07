Operazione contro mafia nigeriana,Salvini,nessuna tolleranza

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - "Sgominata una base operativa della mafia nigeriana a Palermo. Grazie alla Polizia di Stato e agli inquirenti! Nessuna tolleranza per i clan, da Nord a Sud. E carcere ed espulsioni per chi porta la guerra in casa nostra".

Lo dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini.