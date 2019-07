Ars approva collegato alla finanziaria

(ANSA) - PALERMO, 11 LUG - L'Assemblea regionale siciliana, ieri sera, ha approvato il cosiddetto "collegato" alla Finanziaria. Il via libera dell'Aula è arrivato con 32 voti favorevoli. "Contiene provvedimenti come la riforma degli appalti che consentirà di eliminare i ribassi anomali, la disponibilità anticipata di un ulteriore sostegno finanziario alle ex Province da destinare a investimenti su strade e scuole, il via libera alla realizzazione del centro direzionale della Regione a Palermo e la ricognizione del patrimonio immobiliare di Asp e ospedali", afferma il capogruppo di Diventerà bellissima Alessandro Aricò. Il Movimento cinque stelle non ci sta: "Un disegno di legge vuoto di contenuti ma pieno di compromessi al ribasso", affermano i pentastellati in una nota Nel 'collegato' è stato dato il via libera alla realizzazione del Centro direzionale della Regione siciliana. Per il Pd si tratta di un pasticcio.