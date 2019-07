Formazione: protesta operatori in barca

(ANSA) - PALERMO, 10 LUG - Cinque operatori della formazione professionale sono su una barchetta a remi davanti alle coste palermitane per "chiedere provvedimenti immediati per essere reintegrati nel posto di lavoro". "Siamo abbandonati a noi stessi da quasi dieci anni - dicono - Sono state trovate soluzioni per tutti tranne per noi. Ci sono migliaia di famiglie ridotte sul lastrico nell'indifferenza generale". I lavoratori rimarranno sulla barca finche riceveranno saranno assicurazioni sul loro futuro occupazionale.