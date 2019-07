Borsellino: concerto evento in ricordo magistrato a Marsala

(ANSA) - PALERMO, 10 LUG - Un evento concerto per ricordare il 27esimo anniversario della strage di via D'Amelio dal titolo "Lui,Il Giudice Paolo Borsellino", si terrà il 16 luglio alla Cattedrale di Marsala alle ore 21:00. A idearlo e a curarne la regia è la violinista e direttrice d'orchestra Marta Pasquini.

"L'idea di scrivere i testi e di portare in scena la vita del Magistrato - dice la musicista - non nasce per caso, ma dalla conoscenza che ho avuto modo di avere con Paolo Borsellino perché amico di famiglia. Una Rappresentazione la mia alla quale mi sento personalmente coinvolta perché è un impegno morale per poter portare a scuotere le coscienze e per far riflettere per un mondo di Giustizia".

Lo Spettacolo è articolato dalle Musiche che vanno da Bach a Elgar,Paganini,Vivaldi, Massenet,suonate dalla Violinista Marta Pasquini e dall'Organista Mauro Visconti,ed i testi letti dall'attore Luciano Falletta,le luci sono di Salvo Altese e la regia di Marta Pasquini.

Interverrà con un saluto Il Presidente del Tribunale di Marsala Alessandra Camassa.