Rifiuti: Palermo; Rap, al lavoro per ripulire strade città

(ANSA) - PALERMO, 9 LUG - La Rap informa in una nota che con l'ausilio di mezzi speciali "sta intervenendo a pieno ritmo per portare via i rifiuti rimasti su strada in alcune vie della città, problema causato dai rallentamenti sull'attività di raccolta per i problemi causati dal guasto di una linea del Tmb, dal surplus dei rifiuti provenienti dai comuni che fanno parte della Ssr, nonché dagli oramai spazi limitati per gli abbancamenti dell'indifferenziato in sesta vasca".

"Rap sta mettendo in campo mezzi suppletivi e squadre straordinarie facenti parte anche di altre aree dell'Azienda - spiega l'Amministratore Unico di Rap Giuseppe Norata - per recuperare sul pregresso rimasto su strada. Si conta di ultimare l'intervento eccezionale di recupero entro il fine settimana.

Giornalmente da 4 a 5, i mezzi straordinari che lavorano in tre turni. Oltre alle nostre pale, in campo anche quelle del Coime e due pale di manutenzione strade. Stiamo cercando di recuperare l'arretrato prima possibile - aggiunge Norata - ma chiediamo ai cittadini collaborazione nel rispettare il regolamento comunale che prevede il conferimento dei rifiuti nei cassonetti dalle ore 18 alle ore 22. Questo per evitare i rischi connessi anche alle alte temperature, garantendo il minimo stazionamento dei rifiuti nei cassonetti, ma anche per evitare che, nonostante la Rap serva l'itinerario previsto, il cassonetto si mantenga pieno praticamente a tutte le ore". (ANSA).