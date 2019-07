Arte: t-shirt d'autore dedicate a rioni Palermo alle Cattive

(ANSA) - PALERMO, 9 LUG - Magliette rosa con le scritte nere, rigorosamente fatte a pennello, con gli inequivocabili "Zen", "Libertà", "Settecannoli", "Cuba" e così via, indossate per l'occasione da un melting pot di giovani. Il Laboratorio Saccardi a Le Cattive, vineria letteraria di Tasca d'Almerita a Palazzo Butera, presenta domani mercoledì 10 luglio alle 20 le t'shirt di quartiere: un progetto in co-produzione con la galleria e concept store "Putia art gallery" di Castelbuono, che le rende disponibili da oggi anche all'acquisto online. "Una serie d'arte per veri palermitani, limitata a 100; anzi a 99 - spiega Marco Barone - perché una è messa di lato per il Ministro degli Interni". 1Dopo le t'shirt d'artista lanciate lo scorso anno, ecco debuttare le t-shirt di quartiere. Perché indossare un generico "Palermo" sarebbe troppo poco.

Il Laboratorio Saccardi, collettivo artistico di Palermo, da sempre impegnato in un percorso di rinnovamento dell'arte popolare, fondato nel 2002 è oggi composto da Vincenzo Profeta e Marco Leone Barone. Il loro lavoro va considerato come una nuova elaborazione in chiave moderna e ironica dell'arte popolare. L'evento sarà accompagnato dalla musica di Stefania Pia, progetto Studio 4. Sulla Passeggiata de Le Cattive (ingresso libero), verrà esposto anche il progetto "Il Pinocchio Rotante", opera scultorea, realizzata nel maggio 2019, costruita in legno di faggio, un omaggio al genio di Carlo Collodi e finanziata da Fecarotta antichità spazio 103. Rappresenta, la parte introspettiva del laboratorio Saccardi, l'arcitaliano con i suoi difetti e suoi pregi. (ANSA).