Sindaco Licata aggredito in Municipio da dipendente comunale

(ANSA) - LICATA (AGRIGENTO), 8 LUG - Il sindaco di Licata, Giuseppe Galanti, è stato aggredito mentre era nel suo ufficio, al Municipio, da un impiegato comunale. Il primo cittadino è finito al pronto soccorso dell'ospedale "San Giacomo d'Altopasso" dove i medici lo hanno sottoposto a tutti gli accertamenti necessari. L'amministratore non è ferito in maniera grave. Erano le 20 circa quando il sindaco Galanti era a colloquio con il dipendente - un cinquantenne - all'interno dell'ufficio dove, ad un certo punto, si sarebbe verificata l'aggressione. Pare che, al momento dell'alterco trasformatosi in atto violento, fossero presenti pure alcuni consiglieri e un assessore comunale. Galanti è stato subito soccorso e accompagnato in ospedale da una coppia di agenti della polizia municipale. Nelle prossime ore, spetterà, naturalmente, al sindaco decidere se formalizzare o meno querela di parte contro l'impiegato comunale. Si tratta di reati, del resto, non perseguibili d'ufficio. A quanto pare, fra sindaco e impiegato comunale vi sarebbero stati dei contrasti in materia lavorativa. Durante il colloquio, ad un certo punto gli animi si sarebbero surriscaldati e l'impiegato comunale avrebbe aggredito il primo cittadino.

Galanti, candidato del Centrodestra, è stato eletto nel giugno dello scorso anno con il 55% delle preferenze.(ANSA).