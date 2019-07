Comuni: Palermo; approvato bilancio previsione 2019-2021

(ANSA) - PALERMO, 06 LUG - Spese correnti per circa 830 milioni e spese in conto capitale per 162 milioni con 23 milioni in meno di trasferimenti statali nei prossimi tre anni: 5 milioni quest'anno, 8 nel 2020 e altri 8 nel 2021. Il consiglio comunale, soltanto intorno alla mezzanotte, ha dato il via libera al bilancio di previsione triennale 2019-2021 con 19 voti favorevoli, 3 contrari e 5 astenuti. "Per la prima volta si approva un bilancio che dà tempo di poter svolgere l'attività di programmazione - commenta l'assessore al Bilancio Roberto D'Agostino - abbiamo dovuto ripristinare gli equilibri in seguito ai tagli fatti dal governo nazionale. Avremo, infatti, 23 milioni in meno a cui facciamo fronte senza ridurre le spese a scapito dei cittadini, ma aumentando le entrate. Dei 5 in meno previsti per il 2019, recuperiamo grazie alla vendita di immobili di edilizia residenziale pubblica circa 2 milioni e mezzo. Inoltre - prosegue - abbiamo vinto una causa contro la vecchia Amia e ci siamo ripresi l'immobile della sede di quella che ora è la Rap, quindi, adesso entrano nelle casse del Comune circa 500 mila euro l'anno, cioè l'affitto che prima percepiva la curatela fallimentare di Amia. Altri due milioni li abbiamo a titolo di rimborso che ci ha riconosciuto l'Amap". (ANSA).