Musica: "La Cenerentola" inaugura stagione estiva Massimo

(ANSA) - PALERMO, 5 LUG - L'opera all'aperto con "La Cenerentola" di Gioacchino Rossini, per la stagione estiva del Teatro Massimo, al debutto domenica 7 luglio alle 20,30 nel Chiostro della Galleria d'Arte Moderna di Palermo. Sul podio Alessandro Cadario, regia di Alberto Cavallotti. E' un melodramma giocoso, su libretto di Jacopo Ferretti, tratto dalla celebre fiaba di Perrault, che Rossini compose in sole tre settimane, nel 1817. Rossini e Ferretti inventano che il principe scambi i suoi panni con il servitore Dandini, che in avanscoperta si reca a casa di Don Magnifico, per spiare il comportamento delle tre sorelle. Protagonista è Chiara Amarù, giovane mezzosoprano palermitano che ha una lunga frequentazione con Gioacchino Rossini. Argentino è Francisco Brito, che interpreta il principe Don Ramiro , mentre Dandini è Francesco Vultaggio, baritono siciliano. Giulia Mazzola interpreta Clorinda e Tisbe ha la voce di Irene Savignano. La scena è disegnata da Christian Lanni e i costumi sono della sartoria del teatro, diretta da Maria Hoffmann. Repliche martedì 9 e venerdì 12 luglio.(ANSA).