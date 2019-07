Mediterranea,non abbiamo rifiutato Malta

(ANSA) - ROMA, 5 LUG - "Non abbiamo rifiutato La Valletta come porto sicuro ma in queste condizioni è impossibile affrontare 15 ore di navigazione. Siamo in attesa di assetti navali italiane o maltesi che prendano a bordo queste persone". Così Alessandra Sciurba, portavoce di Mediterranea Saving Humans, da bordo della Alex, replica al Viminale. Secondo fonti del ministero dell'Interno, Mediterranea avrebbe rifiutato l'offerta dell'Italia di trasbordare gli immigrati per condurli a Malta a condizione che in porto entri anche l'imbarcazione della ong.