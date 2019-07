Droga:22enne arrestata con mamma e nonna

(ANSA) - CATANIA, 5 LUG - Tre donne che, in un locale abbandonato dello storico rione San Cristoforo, gestivano un 'deposito' di droga sono state arrestate dai carabinieri del comando provinciale di Catania. Sono Silvia Maugeri, di 22 anni, sua madre, Agata Vadalà, di 39, e sua nonna, Giuseppina Distefano, di 56. Le tre sono state bloccate all'interno dell'immobile che era chiuso con catene e lucchetti nonostante fosse disabitato dove sono stati sequestrati 500 grammi di cocaina, circa 5 chili di marijuana e 47 cartucce calibro 45.

Oltre alle sostanze stupefacenti, che avevano un valore di mercato stimato in oltre 100mila euro, militari dell'Arma hanno anche trovato e sequestrato 1.200 euro. La nonna, su disposizione del Gip, è stata condotta in carcere, mentre madre e figlia sono state poste agli arresti domiciliari per la necessità di accudire i figli piccoli. (ANSA).