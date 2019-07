Daria Biancardi ospite a sorpresa "Summer Fest" a Trabia

(ANSA) - PALERMO, 5 LUG - Sarà Daria Biancardi l'ospite a sorpresa del "Summer Fest 2019" in programma domani, sabato 6 e domenica 7 luglio al porticciolo di San Nicola l'Arena - Trabia (Pa). La "regina bianca del soul" scoperta dal grande pubblico nel 2014 con il talent "The Voice of Italy", poi finalista in "All together now", il programma condotto su Canale 5 da Michelle Hunziker e J-Ax, si esibirà tra gli artisti che animeranno due giorni di festa tra musica, cabaret, spettacoli dal vivo, street food e le eccellenze dell'artigianato.

Dalla comicità di Antonio Pandolfo alla musica travolgente dei Sikuli, dalle contaminazioni dei Tamuna al rap di Spika (nome d'arte del palermitano Francesco Quartararo) e Dj Taz (alias Daniele Curaci). A seguire in diretta l'evento saranno Radio Action, Radio One e Radio Show, partner ufficiali. Summer Fest 2019 è organizzata dall'associazione turistica culturale "Oltre il mare", con il patrocinio del Comune di Trabia. L'ingresso è gratuito. Apertura domani, sabato 6 luglio, dalle 17 a mezzanotte e trenta, al porticciolo di San Nicola l'Arena. Si prosegue domenica 7 luglio, dalle 10 a mezzanotte e trenta. La manifestazione si svolge a pochi metri dalla stazione, pertanto è raggiungibile anche in treno.