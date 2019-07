Secondo sbarco in poche ore a Lampedusa

(ANSA) - LAMPEDUSA (AGRIGENTO), 5 LUG - Nuovo mini sbarco in nottata a Lampedusa, dopo quello di ieri sera con 55 persone recuperate dalle motovedette della guardia di finanza e della capitaneria.

Intorno alla mezzanotte è approdato direttamente in porto l'ennesimo barchino con a bordo 14 migranti, tra i quali due donne e 4 bambini. Frattanto sta facendo rotta verso l'isola il veliero Alex di Mediterranea, con 54 migranti tratti in salvo in acque Sar libiche.

L'imbarcazione non è stata autorizzata dalla centrale operativa di Roma della Guardia Costiera, che coordina l'attività di soccorso in mare, all'ingresso nelle acque territoriali italiane.(ANSA).