Al Camus va in scena l'Amore declinato in ogni modo

(ANSA) - PALERMO, 4 LUG - L'Amore declinato in ogni modo, dal tono del disincanto, dell'ironia o del sarcasmo alle difese dinanzi alle ferite dei sentimenti ed al trascolorare in malinconia delle passioni. Questo il filo conduttore dello spettacolo "Amore : notte di note ed ardimentosi sensi", con Stefania Blandeburgo e Pietro Massaro, musiche di Alessandra Pipitone interpretate da Noemi D'Amico, che andrà in scena domenica 7 lugliuo alle ore 18:30 al Camus di via Patania a Palermo.

Una serata dedicata a qualcuno che verrà ed a chi si abbandona ai rimpianti. Un disincantato distacco dai sentimenti diventa racconto, approfondimento psicologico, ricostruzione di epoche o ambienti perduti. Una rappresentazione che raccoglie i più disparati autori che nei secoli hanno scritto d'amore: da Shakespeare a Benni, da Baricco a Chopin. (ANSA).