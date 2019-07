Sea Watch: ecco cosa dice ordinanza

(ANSA) - PALERMO, 3 LUG - E' di 13 pagine l'ordinanza con cui il gip di Agrigento Alessandra Vella ha rigettato ieri la richiesta di convalida dell'arresto di Carola Rackete, la comandante della Sea Watch finita ai domiciliari con le accuse di violenza e resistenza a nave da guerra e resistenza a pubblico ufficiale. La capitana, con i 42 migranti soccorsi nei giorni scorsi, non si è fermata all'alt della Finanza e venerdì notte ha forzato il blocco dirigendosi verso la banchina del porto di Lampedusa e speronando la motovedetta delle Fiamme Gialle. Il gip ha negato la sussistenza del reato di resistenza a nave da guerra, previsto dall'articolo 1100 del codice della navigazione, ritenendo che "le motovedette della Finanza sono considerate navi da guerra solo quando operano fuori dalle acque territoriali ovvero in porti esteri", mentre la motovedetta speronata operava nel porto di Lampedusa. Per l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale, poi, il giudice ha sostenuto che dal video esaminato "il fatto risulta molto ridimensionato".