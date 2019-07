Ong disertano audizione per solidarietà

(ANSA) - ROMA, 2 LUG - Non si presenteranno questa mattina davanti alle Commissioni Affari costituzionali e Giustizia della Camera le ong Tavolo Asilo, Medici senza frontiere, Open Arms, Mediterranea Savino Humans. La decisione é stata presa in solidarietà a Sea Watch, che ieri sera era stara esclusa dall'audizione in seguito alle proteste della Lega. Neanche Antigone sarà presente.